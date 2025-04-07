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CHP’de kimler tasfiye edilecek?

CHP'de kimler tasfiye edilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 03:05
A Haber’de 6 Nisan Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "CHP'de tek adaylı olağanüstü kurultay, Özgür Özel'e 'Cunta' tepkisi, Rüşvet toplantısının yapıldığı o kafe, CHP'de kimler tasfiye edilecek?, Özgür Özel CHP'de 'topal ördek' mi olacak?, Vandallığı gölgeleme çabası mı?, Özel neden Türkiye'ye batıya şikayet ediyor?, İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?, İsrail Suriye'de Türkiye ile savaş mı istiyor?, Pimi çekilmiş bomba:Ç ABD-Çin gerilimi" başlıkları ele alındı.
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