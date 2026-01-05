Memura 6 aylık enflasyon farkına ek 1000 TL zam! Kim ne kadar alacak? Hemşire, polis

BEŞ AYLIK ENFLASYON VERİSİ NE OLDU?

2025'in ikinci yarısına ait ilk beş aylık enflasyon verileri halihazırda belli durumda. Buna göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasım ayında yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.