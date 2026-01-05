Viral Galeri Viral Liste Memura 6 aylık enflasyon farkına ek 1000 TL zam! Kim ne kadar alacak? Hemşire, polis

Asgari ücrette yapılan artış sonrası gözler bu kez memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek zam oranları, bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyuracağı rakamlar, 2025 yılının ikinci yarısına ilişkin altı aylık enflasyonu kesinleştirecek ve zam hesaplarının son halkasını oluşturacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 06:47
Milyonların gözü bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam kesinleşecek. Ortaya çıkacak tablo, yeni yılın ilk maaşlarını doğrudan etkileyecek. Açıklanacak tek oran, milyonlarca hanenin bütçesinde belirleyici olacak.

ENFLASYON NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milyonların merakla beklediği 2026 Ocak zammı, TÜİK'in bugün saat 10.00'da açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak. Memur ve memur emeklilerinin meslek meslek, kuruşu kuruşuna hesaplanan yeni maaşları ise verilerin ardından haberimizde yer alacak.

BEŞ AYLIK ENFLASYON VERİSİ NE OLDU?

2025'in ikinci yarısına ait ilk beş aylık enflasyon verileri halihazırda belli durumda. Buna göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasım ayında yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.

Bu beş aylık tabloya bakıldığında yıllık enflasyon oranı yüzde 31,07 seviyesinde şekillenirken, maaş zamlarına esas olacak artış oranı şimdiden yüzde 11,21 olarak hesaplandı. Geriye yalnızca 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi kaldı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin beklentiler, ekonomi yönetiminden ve piyasa katılımcılarından gelen açıklamalarla şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında olacağını ifade ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yüzde 31 seviyesine işaret etti.

