Memura 6 aylık enflasyon farkına ek 1000 TL zam! Kim ne kadar alacak? Hemşire, polis
Asgari ücrette yapılan artış sonrası gözler bu kez memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek zam oranları, bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyuracağı rakamlar, 2025 yılının ikinci yarısına ilişkin altı aylık enflasyonu kesinleştirecek ve zam hesaplarının son halkasını oluşturacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 06:47