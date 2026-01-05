Viral Galeri Viral Tıkla Hatay’da silahlı kuyumcu baskını! Dakikalar içinde milyonluk vurgun

Hatay'da silahlı ve kasklı 2 hırsızın bir kuyumcuya düzenlediği baskında yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaklaşık 3 dakika süren soygunda zanlıların vitrindeki altınları toplayarak kaçtığı görülürken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 kilogram altının çalındığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 01:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 01:14
Olay; Kırıkhan ilçesi Yenimahalle'de yaşandı.

HATAY'DA SİLAHLI KUYUMCU BASKINI
Suriye uyruklu Zaher Alshabb isimli şahsa ait kuyumcuya kafalarındaki kasklarla gelen 2 hırsız, iş yerindeki 4 şahsı masanın arkasına geçirerek 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu.

Anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü.

İlk belirlemelere göre tahmini ağırlığı 3 kilogram altın çalan şahısların kısa sürede olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

