Hatay’da silahlı kuyumcu baskını! Dakikalar içinde milyonluk vurgun
Hatay'da silahlı ve kasklı 2 hırsızın bir kuyumcuya düzenlediği baskında yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaklaşık 3 dakika süren soygunda zanlıların vitrindeki altınları toplayarak kaçtığı görülürken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 kilogram altının çalındığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Giriş Tarihi: 05.01.2026 01:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 01:14