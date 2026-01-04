Viral Galeri Viral Tıkla Kar tatili haberi peş peşe geldi! 5 Ocak'ta hangi illerde okullar kapalı olacak?

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken hava sıcaklıklarının düşmesi ve sokaklarda buzlanma riski nedeniyle okulların tatil olma beklentisi yeniden gündeme geldi. 5 Ocak Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle Şanlıurfa, Van, Malatya, Şırnak, Kahramanmaraş, Batman, Diyarbakır gibi illerin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. İşte Valiliklerden yapılan açıklamalar ve tatil duyuruları...

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde sokaklar kar kütleleriyle kaplı olması ve sıcaklıkların düşmesiyle don, buzlanma riski oluşurken gözler Valiliklerden yapılan açıklamalara çevriliyor. Peki "Hangi illerde 5 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi?" İşte Valiliklerden yapılan açıklamalar ve tatil edilen okulların listesi...

VAN'IN ÇATAK İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü eğitime ara verildi. Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 5 Ocak 2026 günü eğitime ara verildiği belirtildi.

ŞANLIURFA'DA 7 İLÇEDE EĞİTİME ARA


Şanlıurfa'nın 7 ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Tedbirler kapsamında 7 ilçe kırsalındaki mahallelerde eğitime ara verildiği duyurulan açıklamada, "Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerimizin kırsal mahallelerinde eğitime 5 Ocak Pazartesi bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

BATMAN'DA 2 İLÇEYE EĞİTİME ARA

Batman'ın Sason, Kozluk ve Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışları nedeniyle köy okullarından ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe genelinde oluşan yoğun don ve buzlanmadan dolayı, tüm taşımalı eğitim ve köy okullarında 05.01.2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve beklenen buzlanma nedeniyle; ilçe merkezi okulları hariç olmak üzere belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 05.01.2026 tarihinde 1 gün eğitime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.

Gercüş Kaymakamlığından gelen açıklamada da, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, köy okulları ile taşımalı eğitim 5 Ocak 2025 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

