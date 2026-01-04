Kar tatili haberi peş peşe geldi! 5 Ocak'ta hangi illerde okullar kapalı olacak?
Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken hava sıcaklıklarının düşmesi ve sokaklarda buzlanma riski nedeniyle okulların tatil olma beklentisi yeniden gündeme geldi. 5 Ocak Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle Şanlıurfa, Van, Malatya, Şırnak, Kahramanmaraş, Batman, Diyarbakır gibi illerin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. İşte Valiliklerden yapılan açıklamalar ve tatil duyuruları...
Giriş Tarihi: 04.01.2026 22:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 23:35