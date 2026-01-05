Viral Galeri Viral Tıkla Ev gençleri için tarihi adım! 3 yılda 3.5 milyon gence istihdam

Hükümet, kamuoyunda 'ev gençleri' olarak adlandırılan; ne eğitimde ne de istihdamda yer alan 15-29 yaş arası yaklaşık 5 milyon genç için tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Genç istihdam hamlesi kapsamında, üç yıl içinde 3,5 milyona yakın gencin istihdama kazandırılması hedefleniyor. 'Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ)' adı verilen kapsamlı programın detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın (6 Ocak Salı) açıklayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 06:39
Hükümet, ev gençleri olarak bilinen ne eğitimde ne istihdamda bulunan 15-29 yaş arasındaki yaklaşık 5 milyon genç için tarihi adım atıyor.

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine Genç istihdam hamlesi "Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ)" adıyla yarın (6 Ocak Salı) Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

3 yılda 3,5 milyona yakın gencin istihdama kazandırılmasını hedefleyen proje ile gençler sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Sürekli çalışmayan gençler için "gelir kriteri" modeli oluşturularak emekli olmalarının yolu açılacak. Hükümetin, ne istihdamda ne de eğitimde (NEET) olan ev gençlerine yönelik proje ilişkin detaylar şu şekilde:

EV GENCİ (NEET) KİMDİR?
NEET, İngilizce "Not in Education, Employment, or Training" ifadesinin kısaltması olup, Türkçede "ne eğitimde ne istihdamda" olan gençler için kullanılıyor. Genellikle 15-29 yaş arası bu grup, okula gitmeyen, çalışmayan ve herhangi bir kursa veya staja da dahil olmayan gençler.

NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
Aldıkları eğitimin piyasanın talepleriyle uyuşmaması (beceri uyuşmazlığı) diplomalı işsizleri körüklüyor. Uzun süre iş arama süreçleri umutsuzluğa sürüklüyor. Özellikle büyük şehirlerde, asgari ücret veya başlangıç seviyesi maaşların barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalınca, gençler aile evinde kalmayı "rasyonel" görüyor.

