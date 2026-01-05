Ev gençleri için tarihi adım! 3 yılda 3.5 milyon gence istihdam
Hükümet, kamuoyunda 'ev gençleri' olarak adlandırılan; ne eğitimde ne de istihdamda yer alan 15-29 yaş arası yaklaşık 5 milyon genç için tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Genç istihdam hamlesi kapsamında, üç yıl içinde 3,5 milyona yakın gencin istihdama kazandırılması hedefleniyor. 'Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ)' adı verilen kapsamlı programın detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın (6 Ocak Salı) açıklayacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 06:39