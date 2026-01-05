Ev gençleri için tarihi adım! 3 yılda 3.5 milyon gence istihdam

EV GENCİ (NEET) KİMDİR?

NEET, İngilizce "Not in Education, Employment, or Training" ifadesinin kısaltması olup, Türkçede "ne eğitimde ne istihdamda" olan gençler için kullanılıyor. Genellikle 15-29 yaş arası bu grup, okula gitmeyen, çalışmayan ve herhangi bir kursa veya staja da dahil olmayan gençler.