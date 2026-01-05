Viral Galeri Viral Tıkla Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in mesajları ortaya çıktı: Anneme ne yapacağımı biliyorum

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in mesajları ortaya çıktı: Anneme ne yapacağımı biliyorum

Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Güllü'nün ölümünde baş şüpheli olarak gösterilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in üvey annesiyle yaptığı konuşmayı sevgilisi Kervan'a ilettiği ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 06:58 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 06:58
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları ortaya çıktı: Anneme ne yapacağımı biliyorum

Yalova'da yüksekten düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümündeki sır gizemini korumaya devam ediyor.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları ortaya çıktı: Anneme ne yapacağımı biliyorum

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sistematik olarak annesiyle tartıştığı her kavgayı kayıt altına alarak sevgilisi Kervan'a gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları ortaya çıktı: Anneme ne yapacağımı biliyorum

Sabah'ın haberine göre Tuğyan'ın annesine "Seni hazmedemiyorum, seni kıskanıyorum" ifadeleri dikkat çekmiş, ortaya çıkan yeni bir ses kaydından ise Güllü'nün çocuklarının annelerinin mail şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları görülmüştü.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları ortaya çıktı: Anneme ne yapacağımı biliyorum

YENİ SES KAYITLARI: 'İKİSİNDEN DE BIKTIM'

Yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Üvey annesi Nilüfer ile telefonda konuşan Tuğyan'ın konuşmaları sevgilisi Kervan'a ilettiği ortaya çıktı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları ortaya çıktı: Anneme ne yapacağımı biliyorum

Konuşmanın ekran görüntüsünü alarak sevgilisi Kervan'a "Bıktım, annem ve babamın (Gürol Gülter) Allah belasını versin" diyerek mesaj gönderen Tuğyan, "Annem çok yalancı bir kadın, bizi kandırmış bu zamana kadar. Ben bunlarla görüşmek istemiyorum, beni katil edecekler, ben yarın anneme ne yapacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA