Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in mesajları ortaya çıktı: Anneme ne yapacağımı biliyorum
Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Güllü'nün ölümünde baş şüpheli olarak gösterilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in üvey annesiyle yaptığı konuşmayı sevgilisi Kervan'a ilettiği ortaya çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 06:58