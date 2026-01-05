Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları ortaya çıktı: Anneme ne yapacağımı biliyorum

Konuşmanın ekran görüntüsünü alarak sevgilisi Kervan'a "Bıktım, annem ve babamın (Gürol Gülter) Allah belasını versin" diyerek mesaj gönderen Tuğyan, "Annem çok yalancı bir kadın, bizi kandırmış bu zamana kadar. Ben bunlarla görüşmek istemiyorum, beni katil edecekler, ben yarın anneme ne yapacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.