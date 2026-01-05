Viral
Güllü'nün oğlundan Tuğyan'a zehir zemberek sözler: Ablamın masumiyetine güvenmek hataydı
Arabeskin sevilen ismi şarkıcı Güllü'nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in cezaevinde tutuklu bulunan ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in 'Annem için rahatlıkla ölsün' ifadesine yönelik hukuki süreci başlatacağını duyurdu. Gülter sanal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada ablasına ilişkin zehir zemberek açıklamalarda bulunarak 'Ablamın masumiyetine güvenmek bir hataydı' ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 05.01.2026 03:31
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 04:15