Güllü'nün oğlundan Tuğyan'a zehir zemberek sözler: Ablamın masumiyetine güvenmek hataydı

Arabeskin sevilen ismi şarkıcı Güllü'nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in cezaevinde tutuklu bulunan ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in 'Annem için rahatlıkla ölsün' ifadesine yönelik hukuki süreci başlatacağını duyurdu. Gülter sanal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada ablasına ilişkin zehir zemberek açıklamalarda bulunarak 'Ablamın masumiyetine güvenmek bir hataydı' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 03:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 04:15
Türk arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün şüpheli ölümü gündemdeki sıcaklığını korurken her geçen gün olaya ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in masum olduğuna inanmadığını belirterek, soruşturma dosyasında şikayetçi sıfatıyla tüm yasal haklarını kullanacağını açıkladı.

İLK KEZ A HABER'E KONUŞTU!

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümünün ardından ortaya atılan iddialara ilişkin ilk kez A Haber'de Canan Barlas İle Gündem programında konuştu.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER A HABER'DE

Gülter annesinin ölümünde ablasının şüpheli olabileceğine dikkat çekmiş "Ablam cinayeti işlediyse bunu Kervan için yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Annesinin ölümünün ardından hakkında çok sayıda asılsız iddia ortaya atıldığını ifade eden Gülter, kamuoyunu yanıltan kişi ve paylaşımlar hakkında da hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

"ABLAMIN MASUMİYETİNE GÜVENMEK YAPTIĞIM EN BÜYÜK HATAYDI"

Yaşadığı sürecin hayatının en zor dönemi olduğunu belirten Gülter, açıklamasında ablasının masumiyetine güvenmesinin bir hata olduğunu belirterek, "Yaşadığım bu süreç, hayatımın açık ara en zor günleri ve ayları olmuştur. Ne geçmişte kalmıştır ne de kolayca geçecektir. Annemi, bir gece uykusunda kaybetmemle başlayan bu dönem, daha en başından en ağır noktadan başlamıştır. Bu kaybın hemen ardından, şahsıma yönelik ardı arkası kesilmeyen iddialar, seviyesiz ithamlar, iftiralar ve açık yalanlar ortaya atılmıştır. Annem hayattayken onu tanıyan ya da tanımayan kişilerin, sanki her gün annemle birlikteymiş gibi anlattıkları akıl almaz hikâyeler; medyada konuşulanların büyük bir kısmının gerçek dışı olduğu kanaatini bende güçlendirmiştir.

