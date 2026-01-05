Güllü'nün oğlundan Tuğyan'a zehir zemberek sözler: Ablamın masumiyetine güvenmek hataydı

"ABLAMIN MASUMİYETİNE GÜVENMEK YAPTIĞIM EN BÜYÜK HATAYDI"

Yaşadığı sürecin hayatının en zor dönemi olduğunu belirten Gülter, açıklamasında ablasının masumiyetine güvenmesinin bir hata olduğunu belirterek, "Yaşadığım bu süreç, hayatımın açık ara en zor günleri ve ayları olmuştur. Ne geçmişte kalmıştır ne de kolayca geçecektir. Annemi, bir gece uykusunda kaybetmemle başlayan bu dönem, daha en başından en ağır noktadan başlamıştır. Bu kaybın hemen ardından, şahsıma yönelik ardı arkası kesilmeyen iddialar, seviyesiz ithamlar, iftiralar ve açık yalanlar ortaya atılmıştır. Annem hayattayken onu tanıyan ya da tanımayan kişilerin, sanki her gün annemle birlikteymiş gibi anlattıkları akıl almaz hikâyeler; medyada konuşulanların büyük bir kısmının gerçek dışı olduğu kanaatini bende güçlendirmiştir.