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Canan Barlas ile Gündem | Türk- Amerikan ilişkilerinde yeni dönem mi?

A Haber
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Giriş: 01.11.2021 01:25
Canan Barlas'ın sunumuyla her pazar akşamı A Haber ekranında canlı olarak yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının bu haftaki konuları AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özarslan, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Haber X Genel Yayın Yönetmeni Cemil Barlas ve Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan'dır. Programda Roma'da gerçekleştirilen G20 zirvesindeki Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın 1 saat 5 dakika süren görüşmesinin perde arkasında neler yaşandığı konuşuldu. Bu görüşme sonrası "Türk- Amerikan ilişkilerinde yeni dönem başlar mı?" sorusuna yanıt arandı. 31 Ekim 2021 - Pazar akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
Canan Barlas ile Gündem | Türk- Amerikan ilişkilerinde yeni dönem mi?
Canan Barlas ile Gündem | Türk- Amerikan ilişkilerinde yeni dönem mi?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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