Canan Barlas ile Gündem - Talimat Kandil'den mi?

Canan Barlas'ın sunumuyla pazar akşamları A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında haftanın öne çıkan gündem başlıkları uzman konuklar eşliğinde konuşuldu. Programda "Dolar üzerinden asıl hedeflenen ne? Kur operasyonlarının arka planında ne var? Faiz ve rant lobisi nasıl çalışıyor? Sokakları kimler karıştırmak istiyor? Talimat Kandil'den mi?" sorularına yanıt arandı. 28 Kasım 2021 Pazar akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr internet sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Canan Barlas'ın sunumuyla pazar akşamları A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında haftanın öne çıkan gündem başlıkları uzman konuklar eşliğinde konuşuldu. Programda "Dolar üzerinden asıl hedeflenen ne? Kur operasyonlarının arka planında ne var? Faiz ve rant lobisi nasıl çalışıyor? Sokakları kimler karıştırmak istiyor? Talimat Kandil'den mi?" sorularına yanıt arandı.

28 Kasım 2021 Pazar akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr internet sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.