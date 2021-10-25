A Haber’de hafta sonu yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de; MİT Mossad'ın Türkiye ayağını nasıl çökertti? 10 büyükelçinin durumu ne olacak? Osman Kavala'nın Soros bağlantısı ne? Bağışıklık sistemi nasıl korunmalı? başlıkları ele alındı. 25 Ekim 2021 tarihli programın tekrarını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…