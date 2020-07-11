Mekanik saat mi elektronik saat mi? Ustası anlattı

Zamanı tamir eden bir saat ustası o... Adı Mehmet Ali Karaçuha... Küçücük bir atölyede, akreple yelkovanın hızla birbirini kovaladığı o eski saatlerin tamirini, bakımını yaparak, zamana yeniden hayat veriyor. Peki mekanik saat mi elektronik saat mi? Karaçuha bu soruya öyle bir yanıt verdi ki... Kameraman Mutlu Şimşek'in kadrajından saatlere hayat veren bir ustanın hikayesi...