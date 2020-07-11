11 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Bir insan bir hikaye Videoları Mekanik saat mi elektronik saat mi? Ustası anlattı

Mekanik saat mi elektronik saat mi? Ustası anlattı - 11.07.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2020 15:12
Güncelleme:11.07.2020 16:18
Zamanı tamir eden bir saat ustası o... Adı Mehmet Ali Karaçuha... Küçücük bir atölyede, akreple yelkovanın hızla birbirini kovaladığı o eski saatlerin tamirini, bakımını yaparak, zamana yeniden hayat veriyor. Peki mekanik saat mi elektronik saat mi? Karaçuha bu soruya öyle bir yanıt verdi ki... Kameraman Mutlu Şimşek'in kadrajından saatlere hayat veren bir ustanın hikayesi...
Mekanik saat mi elektronik saat mi? Ustası anlattı
Mekanik saat mi elektronik saat mi? Ustası anlattı
81 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
81 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
Diyarbakır'ın sıra dışı imamı: Yusuf Yoldaş
Diyarbakır'ın sıra dışı imamı: Yusuf Yoldaş
70 yıllık kayık ustası: Ali Saraç
70 yıllık kayık ustası: Ali Saraç
Para koleksiyonu var ama parası yok
Para koleksiyonu var ama parası yok
Avukatlığı bıraktı imam oldu
Avukatlığı bıraktı imam oldu
Görme engelli Süleyman tam bir kitap aşığı
Görme engelli Süleyman tam bir kitap aşığı
Cam sanatına adanan hayat
Cam sanatına adanan hayat
Efsane yarışmada duygusal anlar!
Efsane yarışmada duygusal anlar!
Tabak taşırken şöhret oldu
Tabak taşırken şöhret oldu
Korkusuz kadın itfaiye erleri
Korkusuz kadın itfaiye erleri
9 yaşındaki kızının öğrencisi oldu
9 yaşındaki kızının öğrencisi oldu
Daha Fazla Video Göster