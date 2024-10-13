Tam 60 yıllık hayat arkadaşlığı! Cahide Teyze ve Hanifi Amca’nın aşk hikayesi…

Ankara'da yaşayan ve tam 60 yıldır mutlu evliliklerini sürdüren Işık çifti... Her ikisi de 80 yaşını geçen Hanifi ve Cahide Işık, "bir daha dünyaya gelsem yine onunla evlenirdim" diyecek kadar da birbirlerine aşıklar. İşte Hanifi Amca ve Cahide Teyze'den mutlu evliliğin sırları...

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