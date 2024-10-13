13 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Tam 60 yıllık hayat arkadaşlığı! Cahide Teyze ve Hanifi Amca’nın aşk hikayesi…

Tam 60 yıllık hayat arkadaşlığı! Cahide Teyze ve Hanifi Amca’nın aşk hikayesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2024 15:30
Güncelleme:13.10.2024 15:30
Ankara'da yaşayan ve tam 60 yıldır mutlu evliliklerini sürdüren Işık çifti... Her ikisi de 80 yaşını geçen Hanifi ve Cahide Işık, "bir daha dünyaya gelsem yine onunla evlenirdim" diyecek kadar da birbirlerine aşıklar. İşte Hanifi Amca ve Cahide Teyze'den mutlu evliliğin sırları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Görenler şaşıp kalıyor! Esrarengiz yol
Görenler şaşıp kalıyor! Esrarengiz yol
Tam 60 yıllık hayat arkadaşlığı
Tam 60 yıllık hayat arkadaşlığı
Siirt’te bin 443 uyuşturucu hap ele geçirildi
Siirt’te bin 443 uyuşturucu hap ele geçirildi
Kazada ölen doktor Edirne’de defnedildi
Kazada ölen doktor Edirne'de defnedildi
Cizre’de Çocuklarımızı şiddetten nasıl koruyacağız Sempozyumu
Cizre'de “Çocuklarımızı şiddetten nasıl koruyacağız” Sempozyumu
Aranması olan taksi şoförü yakalandı
Aranması olan taksi şoförü yakalandı
AK Parti’nin acı günü! Erdoğan’dan taziye mesajı
AK Parti'nin acı günü! Erdoğan'dan taziye mesajı
Kestane festivali! Renkli görüntüler
Kestane festivali! Renkli görüntüler
Sürü halinde görüntülendiler
Sürü halinde görüntülendiler
Erciyes’te ilk kez uluslararası tenis turnuvası
Erciyes'te ilk kez uluslararası tenis turnuvası
Şanlıurfa’da 4 kişiyi 25 milyon TL dolandıran 3 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da 4 kişiyi 25 milyon TL dolandıran 3 zanlı tutuklandı
Havalar soğudu vatandaş aktarların yolunu tuttu
Havalar soğudu vatandaş aktarların yolunu tuttu
Daha Fazla Video Göster