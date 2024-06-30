Pamuk çilelerinin şile bezine dönüşme yolculuğu

İstanbul Şile'de el emeği göz nuru şile bezi tezgahlarda ilmek ilmek işliyor. Sayıları gittikçe azalan dokuma ustaları ise yüzlerce yıllık bir kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlıyor. İşte o ustalardan Tevfik ve Naciye Çetin, pamuk çilelerinin şile bezine dönüşme yolculuğunu A Haber'e anlattı.