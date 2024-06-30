30 Haziran 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Pamuk çilelerinin şile bezine dönüşme yolculuğu
İstanbul Şile'de el emeği göz nuru şile bezi tezgahlarda ilmek ilmek işliyor. Sayıları gittikçe azalan dokuma ustaları ise yüzlerce yıllık bir kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlıyor. İşte o ustalardan Tevfik ve Naciye Çetin, pamuk çilelerinin şile bezine dönüşme yolculuğunu A Haber'e anlattı.