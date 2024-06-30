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Pamuk çilelerinin şile bezine dönüşme yolculuğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 16:49
İstanbul Şile'de el emeği göz nuru şile bezi tezgahlarda ilmek ilmek işliyor. Sayıları gittikçe azalan dokuma ustaları ise yüzlerce yıllık bir kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlıyor. İşte o ustalardan Tevfik ve Naciye Çetin, pamuk çilelerinin şile bezine dönüşme yolculuğunu A Haber'e anlattı.
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