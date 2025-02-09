09 Şubat 2025, Pazar
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Yıllara meydan okuyan bakkal! Mahallenin gülen yüzü Satı Mehmet Salman
Hepimizin çocukluğunda unutamadığı ya da gülümseyerek hatırladığı bir bakkal amcası olmuştur. Sıcak sohbetlerin, taze ekmek kokusunun olduğu o samimi mahalle bakkalları. İşte yıllara meydan okuyan, eski günleri gözleri dolarak anlatan ve bakkal kültürünü 50 yıldır yaşatan Mehmet Amca'nın hikayesi...