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Yıllara meydan okuyan bakkal! Mahallenin gülen yüzü Satı Mehmet Salman

Yıllara meydan okuyan bakkal! Mahallenin gülen yüzü Satı Mehmet Salman

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.02.2025 16:42
Hepimizin çocukluğunda unutamadığı ya da gülümseyerek hatırladığı bir bakkal amcası olmuştur. Sıcak sohbetlerin, taze ekmek kokusunun olduğu o samimi mahalle bakkalları. İşte yıllara meydan okuyan, eski günleri gözleri dolarak anlatan ve bakkal kültürünü 50 yıldır yaşatan Mehmet Amca'nın hikayesi...
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Yıllara meydan okuyan bakkal! Mahallenin gülen yüzü Satı Mehmet Salman
Yıllara meydan okuyan bakkal
Yıllara meydan okuyan bakkal
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