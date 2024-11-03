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Hem kesiyor hem çiziyor! Çevresindekiler ona

Hem kesiyor hem çiziyor! Çevresindekiler ona "ressam berber" diyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 13:59
Çevresindekiler ona "ressam berber" diyor. Çünkü o küçük yaşlarda başlayan 3 boyutlu resim ilgisini dükkanının her köşesinde sergilediği resimleriyle yansıtıyor. Üstelik berber Emrah Doğan sanatını müşterilerinin saçlarında da konuşturuyor.
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