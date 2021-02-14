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Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi! PKK sivilleri katletti! Uzman isim A Haber'de: PKK'ya güç veren kesimler bunun sorumlusudur

A Haber
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Giriş: 14.02.2021 11:29
Güncelleme:14.02.2021 11:56
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

SİNCAR - GARA - KANDİL BİR ARADA DÜŞÜNÜLMELİDİR

Gökçe, "Türkiye'nin esas hedefinde Sincar bölgesi var. Sincar bu bölgede PKK / PYD'nin üstlenmeye çalıştığı güçlenmeye çalıştığı bir bölgedir. Sincar – Gara – Kandil üçü bir arada düşünülmelidir. Türkiye'nin de muhtemel harekatlar için asıl hedefleri olması gereken Sincar ve Kandil için önem arz eden bir noktadır Gara bölgesi." dedi.

PKK SİVİLLERİ KATLETTİ

Gökçe, PKK'nın katlettiği sivillerle ilgili, "PKK / PYD o bölgede kaçırdığı vatandaşları bir koz olarak kullanmak istemiştir. Onları vahşice katletmiştir. Bunun arkasında PKK ve PYD'yi kim kullanıyorsa, kim malzeme veriyorsa ve onları kim organize ediyorsa bunun arkasında onlar vardır. Bunu açık ve net bir şekilde söylemek mümkündür. Bugün yüzlerce binlerce TIR silah ve malzemeyi PKK'ya veren güçler bunu planlayan güçler PKK'ya güç veren kesimler bunun sorumlusudur diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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