14 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: PKK planlamış olamaz!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: PKK planlamış olamaz!

ekranlarına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı , 13 vatandaşımızın şehit edildiği ’daki mağaranın bulunduğu yere dikkat çekti. Mağaranın bulunduğu yerde yüzde 60 eğim olduğunun altını çizen Başbuğ, bunun terör örgütü eliyle planlanamayacağını ve Batı’dan bu konuda destek alındığının açık olduğunu vurguladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2021
ABONE OL
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: PKK planlamış olamaz!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un açıklamaları şu şekilde:

Irak Gara'da daha öncekilere benzer bir şekilde mağaraların hem de stratejik bir askeri akılla dizayn edildiği, yerinin dahi seçme olduğu bir tablo ortaya çıktı. 'Bu tabloyu yaratan kim?' dediğinizde yine bu katil sürüsünün aklını ve haddini aşan iş ortaya çıkıyor. Bu durumda 'arkada kim var?' dediğinizde yine aynı yapılar karşınıza çıkıyor. Yani emperyalist vahşi dediğimiz Batı ve o Batının ülkeleri; Amerika, Almanya, Fransa gibi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: PKK planlamış olamaz! TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI COŞKUN BAŞBUĞ: PKK PLANLAMIŞ OLAMAZ!

''BU ÖRGÜTÜN HADDİ Mİ?''

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yapmış olduğu açıklamada kroki üzerinde önemli vurguları var. Yüzde 60 eğimden bahsediyor ve hava unsurlarının görerek ateş edemeyeceği ancak hava indirmeyle müdahale edebileceğimiz bir mağaradan bahsediyor. Şimdi böylesi stratejik bir yeri seçmek için öncelikle hedef ülkenin imkan ve kabiliyetini çok iyi tanımanız, askeri bir akıl yürütmeniz ve bu akla göre de tedbirler almanız gerekiyor. Bu örgütün haddi mi? Yani örgütün o çoluk çocuk yaşta topladığı çapulcu sürüsünün işi mi? Tabii ki hayır. Burada bir askeri mantık ve strateji işlemiş.

''ÖZEL KUVVET DİYE DÜNYAYA YUTTURDUKLARI…''

Şu an 'özel kuvvet' diye sundukları paralı askerlerin bir araya geldiği güvenlik şirketi diye dünyaya yutturmaya çalıştırdıkları yapıların devreye girdiğini görüyorsunuz. Bunların verdiği eğitimler, akıl ve bunların yürütmüş olduğu stratejiyle bu tür yerlerin teşkil edildiğini görüyorsunuz. İnanın harekatla ilgili genel bir bakış açısıyla değerlendirme yapmak istediğimizde, böylesi kirli ve kanlı bir plana karşılık bile destan diyeceğimiz bir harekat yürüten silahlı kuvvetler ortaya çıkıyor.

Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması! 48 terörist öldürüldü! 13 sivil şehit edilmiş halde bulundu MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 48 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ! 13 SİVİL ŞEHİT EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA