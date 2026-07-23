Suikast | A Haber Belgesel

Tarih boyunca devletlerin kaderini değiştiren, siyasi dengeleri altüst eden ve toplumların hafızasında derin izler bırakan birçok suikast yaşandı. Kimi zaman bir devlet başkanı, kimi zaman bir gazeteci, bilim insanı ya da fikir insanı hedef alındı. Dünyada John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, Benazir Butto ve Şinzo Abe gibi isimler suikast sonucu yaşamını yitirirken, Türkiye'de ise Abdi İpekçi'den Uğur Mumcu'ya, Gaffar Okkan'dan Necip Hablemitoğlu'na kadar birçok önemli isim suikastların hedefi oldu. Aradan geçen yıllara rağmen hafızalardaki yerini koruyan birçok suikast A Haber'in hazırladığı özel belgeselde ele alındı.