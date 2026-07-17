Kumpas | A Haber belgeseli

Hain FETÖ terör örgütü, Türkiye'de anayasal düzeni ve milli iradeyi hedef alırken, terörist Fetullah Gülen'in asıl amacı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi, Gezi Parkı olayları, MİT TIR'ları kumpası ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü... Vesayet odakları, yıllarca gerçek kimliklerinin açığa çıkmaması için kendileriyle aynı çizgide olmayan kişilerin tek tek tasfiye edilmesi yönünde talimatlar verdi. Gazeteci Necip Hablemitoğlu ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu gibi birçok isim ise kaza süsü verilen öldürüldü. A Haber ekranlarında yayınlanan Kumpas belgeselinde, FETÖ'nün Türkiye'yi karanlığa sürüklemeyi amaçlayan faaliyetleri ve ihanet ağı tüm yönleriyle ele alındı.