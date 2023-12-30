Aklın Yolu - Süper Kupa final maçı neden iptal edildi?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 29 Aralık 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa final maçı neden iptal edildi? Suriye ve Irak’ta kim hangi oyunun peşinde? Türkiye’yi kıskaca alma planı mı, Ankara’nın stratejisi ne? TSK’nın ilk hedefi neresi? Savaş konsepti nasıl değişti? Kaan ne zaman havalanacak?” sorularına yanıt arandı.