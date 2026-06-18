Türkiye’nin ulaşımda dev devrimi: Bakan Uraloğlu’ndan tarihi açıklamalar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ulaşım ve lojistik haritasını yeniden çizecek dev projelerin detaylarını ilk kez A Haber ekranlarında paylaştı. Marmaray’daki kapasite kısıtlarından, rayların ‘KIZILELMA’sı olarak adlandırılan Milli Elektrikli Hızlı Tren’e; Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirecek süper hızlı tren müjdesinden, dev otoyolların devlete devredileceği tarihlere kadar kritik bilgiler veren Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin küresel bir lojistik süper güce dönüşme yolundaki kararlı adımlarını "tarihi bir tanıklık" tadındaki açıklamalarıyla gözler önüne serdi.