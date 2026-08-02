Türkiye'de gıda israfı büyüyor milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor

Türkiye'de gıda israfının boyutları dikkat çekiyor. Her yıl milyonlarca ton gıdanın çöpe gittiği belirtilirken, israfın yalnızca ekonomik değil çevresel sonuçları da bulunuyor. Uzmanlar, sofradan çöpe giden her gıdanın arkasında su, enerji ve tarımsal kaynakların da bulunduğunu vurguluyor. Verilere göre en fazla israf edilen gıda grubu taze meyve ve sebzeler olarak öne çıkıyor. Meyve ve sebzelerin ardından ekmek israfı geliyor. Süt ve süt ürünleri de israf edilen gıda grupları arasında yer alıyor. Gıda Mühendisi Nurten Sırma, gıda üretiminde kullanılan kaynaklara dikkat çekerek israfın boyutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber Muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve Kameraman Furkan Ali Özer, gıda israfının boyutlarını araştırarak detayları ekrana taşıdı.