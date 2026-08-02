Erzincan'ın unutulmayan türküsü Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim'in hikayesi

Türküler, bazen bir sevdanın bazen de bir acının hafızası olur. "Bir Türkünün Hikâyesi" programında bu hafta, Erzincan yöresine ait "Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim" türküsünün ardındaki dramatik hikâye ekranlara taşınıyor. Erzincan yöresine ait bu özel türkünün hikâyesi, sevdanın, kaybın ve adalet arayışının izlerini taşıyor. Burhan Aytekin'in araştırıp hazırladığı, Esra Akyürek'in ekrana taşıdığı "Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim" türküsünün hüzünlü hikâyesi, A Haber "Bir Türkünün Hikâyesi" programında izleyicilerle buluşturuldu.