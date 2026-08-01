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Gebze'de kız öğrenciye yönelik taciz iddiasına soruşturma

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız öğrenciye yönelik taciz iddiasına soruşturma başlatıldı. Görüntülerdeki şüphelinin kimliği tespit edilirken, gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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