Tiran New York Üniversitesi Genel Sekreteri Muhammed Enes Durmuş ve Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Ülke Temsilcisi Mesut Özbaysar, A Haber Eğitim Dünyası programında Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtladı. Programda üniversitenin akademik yapısı, uluslararası imkanları ve öğrencilere sunduğu fırsatlar ele alındı.

Tiran New York Üniversitesi Genel Sekreteri Muhammed Enes Durmuş ve Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Ülke Temsilcisi Mesut Özbaysar, A Haber Eğitim Dünyası programına konuk oldu. Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtlayan konuklar, Arnavutluk'taki eğitim hayatı ve üniversitenin öğrencilere sunduğu imkanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ULUSLARARASI EĞİTİM MODELİ KONUŞULDU

Programda Tiran New York Üniversitesi'nin vizyonu, misyonu ve akademik yapısı ele alındı. Üniversitenin sunduğu akademik avantajlar, çok uluslu yapısının öğrencilere sağladığı imkanlar ve uluslararası eğitim yaklaşımı değerlendirildi.

ÖĞRENCİLER İŞ DÜNYASIYLA BULUŞTURULUYOR

Programda üniversite-sanayi iş birlikleri ve öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer süreçlerine hazırlanması konusu da gündeme geldi. Öğrencilerin iş dünyasıyla buluşturulmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.