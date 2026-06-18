Kalkınma Yolu’ndan Zengezur’a: Türkiye küresel lojistik ve enerji üssüne dönüşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin hem sahada hem masada verdiği büyük mücadelenin meyvelerini topladığı tarihi bir dönemi A Haber ekranlarında aktardı. Başkan Erdoğan’ın stratejik iradesiyle Türkiye, Avrupa’nın beklediği doğalgazın ana dağıtıcısı konumuna yükselirken; Basra’dan Londra’ya uzanacak devasa Kalkınma Yolu, rayların KIZILELMA’sı Milli Hızlı Tren ve Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek Süper Hızlı Tren projeleriyle ulaşımda çağ atlanıyor. "Oyun kurucu" Türkiye, Faw Limanı’ndan Zengezur Koridoru’na kadar tüm küresel rotaların kilidi haline gelirken, Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları "Türkiye Yüzyılı"nın ulaşım ve enerji vizyonunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.