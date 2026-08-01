FETÖ'cü Burkay Karatepe yıllarca başkasının kimliğiyle saklanmış

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'e giden suikast timinin tek firari üyesi olan ihraç Pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 10 yıldır kırmızı bültenle aranan ve o gece timi taşıyan helikopteri kullanan hainin, yıllarca başkasının kimliğini kullanarak ve kendisini kağıt toplayıcısı olarak gizleyerek firar ettiği ortaya çıktı. Operasyonun detaylarını ve hainin üzerinden çıkan servet değerindeki dövizleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.