Beştepe’de kritik mesai: 130 dakikalık dev zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye’nin beka mücadelesinden bölgesel barış hamlelerine kadar pek çok kritik başlığı masaya yatırdı. 2 saat 10 dakika süren dev zirvenin ardından yayımlanan 11 maddelik bildiriyle, terör örgütlerine karşı yürütülen amansız operasyonlardan Doğu Akdeniz’deki haklarımıza, Gazze’deki insanlık dramından Rusya-Ukrayna savaşına kadar dünyaya çok sert ve net mesajlar verildi. Türkiye’nin terörü kaynağında kurutma stratejisi bir kez daha teyit edilirken, bölgesel krizlerdeki anahtar rolü vurgulandı.