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Türk askeri Mekke'ye gidecek mi? A Haber'de çarpıcı değerlendirme
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Türk askeri Mekke'ye gidecek mi? A Haber'de çarpıcı değerlendirme

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından art arda 3 patlama sesi duyuldu. Kentte kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından tehlikenin geçtiği açıklanırken, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber'de aktaran AA Orta Doğu Danışmanı Metin Mutanoğlu, Türk askerinin ve Türk savunma sistemlerinin Mekke'yi koruma misyonuna Suudi halkının büyük bir memnuniyetle yaklaştığını belirterek, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlüsünün bölgedeki tüm dengeleri değiştireceğini vurguladı.

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