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Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, A Haber'e konuştu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, A Haber'e konuştu

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'de oluşturduğu güvenlik riskleri, Bulgaristan'ın gündeminde yer alıyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ve İçişleri Bakanı İvan Demerdziev, A Haber muhabiri Sevda Dükkancı'ya yaptıkları açıklamalarda deniz ulaşımının güvenliğine dikkat çekti. Bulgar yetkililer, Türkiye ile yürütülen iş birliğinin güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği ile NATO'nun bölgedeki güvenlik çalışmalarına katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

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