Katil İsrail suya nasıl çöktü! Golan Tepeleri üzerinden işgal politikası

Enerji kaynakları bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan Orta Doğu, su kıtlığı nedeniyle giderek daha kırılgan bir jeopolitik tabloyla karşı karşıya kalıyor. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim, stratejik su kaynaklarının ve kritik su altyapılarının çatışmaların odağına yerleşmesi bölgedeki endişeleri yeniden gündeme taşıdı. A Haber ekranlarında değerlendirilen gelişmelerde, Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki askeri hamlelerinin arkasında su kaynaklarının bulunduğunu savunarak, "ABD'nin, İngiltere'nin ve İsrail'in gözü bu bölgedeki su kaynaklarında. Petrolün alternatifi var ancak suyun alternatifi yok." ifadelerini kullandı.