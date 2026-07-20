Savaşın kalbi Kiev’de ‘Demir Diplomasi’: Hakan Fidan’ın kritik temaslarını A Haber takip etti

Rusya-Ukrayna savaşında 4 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yıpratma savaşından kritik altyapıların hedef alındığı yeni bir aşamaya evrildi. Türkiye ise kalıcı barışın sağlanması için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Demir Diplomasi" kapsamında Polonya'dan zırhlı trenle Kiev'e giderek kritik temaslarda bulundu. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt, 11 saat süren zorlu yolculuğu ve füze tehdidi altındaki Kiev sokaklarında savaşın nabzını yerinde takip etti.