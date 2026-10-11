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Dünyada yükselen aşırı sağ tehdidi: İslam karşıtı söylemler artıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünyada yükselen aşırı sağ tehdidi: İslam karşıtı söylemler artıyor

Dünya genelinde aşırı sağ tartışmaları yeniden alevlendi. Güvenlik kaynaklarının, bu yılın ilk yarısında gerçekleşen "küresel aşırı sağ faaliyetlerini" derlediği rapora göre, son altı ayda 30 ülkede toplam 255 aşırı sağ eylem gerçekleşti. Diğer yandan radikal sağ yapılar geleneksel örgütlenmelerden dijital alanlara taşınmış durumda. Aşırı sağ vakalarının en büyük motivasyonu ise ırkçılık ve göçmen karşıtlığı. A Haber'in "Özel Dosya" haberinde ele alındı.

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