CHP'de topyekûn tasfiye operasyonu: Kılıçdaroğlu ihraç listesi için düğmeye bastı

Ana muhalefet partisinde sular durulmuyor! Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide başlattığı geniş çaplı "arınma" operasyonuna hız kesmeden devam ediyor. Merakla beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından tarihi kararlar çıkarken konuya ilişkin konuşan A Haber Editörü Hakan Bacaksız, aralarında Ankara, Bursa ve Erzurum’un da bulunduğu kritik illerin yönetimleri bir gecede feshedildiğini, partiyi sarsan "Mutlak Butlan" davası süreciyle bağlantılı çok sayıda ismin disipline sevk edildiğini aktardı.