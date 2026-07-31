Yangın bölgesinde kritik saatler! Ege ve Marmara için fırtına ve sıcaklık alarmı: Yeşil vatan tehdit altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz raporunu yayımlayarak 11 il için sarı kodlu fırtına uyarısı verdi. Özellikle orman yangınlarının devam ettiği Ege Bölgesi'nde rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye çıkması beklenirken, kavurucu sıcaklar da etkisini artırıyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yangın bölgesindeki "yakıt" kuruluğuna dikkat çekerek, önümüzdeki hafta Perşembe günü rekor sıcaklıkların geleceğini duyurdu. İşte yangın bölgesi Ege ve Türkiye genelinde il il hava durumu...