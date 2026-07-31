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Trafikte şiddet olayları yüzde 52 azaldı: 180 bin TL'lik ceza magandalara fren yaptırdı

Yeni cezalar sonuç verdi. Trafikteki kavgada aracından inene 180 bin lira para cezası uygulaması sonrası trafikte şiddet yüzde 52 azaldı.

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