2027 hac ücretleri açıklandı: Kesin kayıtlar başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac organizasyonuna ilişkin ücretleri ve kesin kayıt takvimini açıkladı. A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan'ın aktardığına göre, kura sonucu kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, 18 Ağustos'a kadar e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Normal konaklamada 3 kişilik oda ücreti 8 bin 800, 2 kişilik oda ücreti ise 9 bin 200 dolar olarak belirlenirken, Kâbe'ye yakın otellerde lüks konaklama ücretleri 14 bin ila 25 bin dolar arasında değişiyor.