Var Mısın Yok Musun’da geceye damga vuran karar! Kutusundan çıkan rakam şoke etti

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da 18 yaşındaki Bilge Doğan, milyonluk ödüllerin tek tek elendiği nefes kesen oyunda bankanın son teklifini öyle bir anda kabul etti ki stüdyodaki herkesi şaşırttı. Büyük riskler alan genç yarışmacının verdiği kritik karar dakikalarca konuşulurken, yarışmanın sonunda kendi kutusundan çıkan rakam ise geceye damga vuran sürpriz oldu. O anlarda yaşanan büyük ters köşe, hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenleri şaşkına çevirdi.