Güneydoğu'da huzurun adı: Şırnak! Terörsüz Türkiye ile yeni bir dönem başlıyor
Terörün izleri siliniyor, bölge küllerinden adeta yeniden doğuyor. "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağlanan huzur iklimi, Şırnak’ın çehresini tamamen değiştirdi. Gözler şimdi Meclis’ten çıkması beklenen Çerçeve Yasa’ya çevrilmişken, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, bölgedeki devasa değişimi, dev yatırımları ve halkın geleceğe yönelik büyük umutlarını A Haber ekranlarında anlattı.