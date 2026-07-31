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Eda Ece ifade vermek için adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Eda Ece ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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