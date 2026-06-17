300 milyar dolarlık dev fon! Tahran’da tarihi değişimin şifreleri!

Dünya siyasetinde kartlar yeniden karılıyor, Washington ve Tahran hattında diplomasi trafiği hiç olmadığı kadar ısınıyor. Henüz resmi olarak açıklanmayan ancak sızan bilgilerle deprem etkisi yaratan gizemli mutabakatın ayrıntıları, A Haber Muhabirleri Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz ile masaya yatırıldı. İran’ın ekonomik can damarlarını açacak, bölgedeki dengeleri kökten değiştirecek 300 milyar dolarlık devasa fon ve Trump’ın "akıl oyunları" içeren stratejisi, sıcak bölgedeki muhabirlerimizin çarpıcı gözlemleriyle gün yüzüne çıktı.