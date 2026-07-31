EĞİTİM DÜNYASI | UFÜ öğrencilerine hangi avantajları sağlıyor?

A Haber'de yayınlanan Eğitim Dünyası programına konuk olan Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Uluslararası Final Üniversitesi'nin eğitim olanaklarını, burs imkânlarını ve tercih sürecine ilişkin önerilerini paylaştı. A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan'ın aktardığına göre Taşel, üniversitenin yapay zekâ mühendisliği başta olmak üzere yeni nesil bölümlere yatırım yaptığını belirtirken, ailelere öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak tercih yapmaları çağrısında bulundu.