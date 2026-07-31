Ceuta'daki göç krizi Avrupa'yı karıştırdı

Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'ya yönelen düzensiz göçmen akını, Avrupa'da yeni bir diplomatik krize yol açtı. A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı'nın aktardığına göre, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin geri itmeleri hukuka aykırı bulan kararının ardından göç baskısı arttı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın bölgeye gitmesi beklenirken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Schengen sınırlarının gözden geçirilmesi çağrısı Madrid ile Roma arasındaki gerilimi tırmandırdı.