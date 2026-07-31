8 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: Siber polisinden SMS tuzağına büyük darbe!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşları cep telefonlarına gönderilen sahte SMS'lerle yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 26 şüphelinin tamamı yakalandı. Soruşturmada, şüphelilerin 0850 ve 0800'lü hatlar ile toplu mesaj panellerini kullanarak "bonus" vaadi içeren mesajlarla vatandaşları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdikleri tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, şüphelilerin yasa dışı bahsi teşvik edici reklam ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğunu, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.