ABD yargısından tarihi karar: Halkbank davası resmen düştü, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor!

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve New York Güney Bölge Savcılığı’nın ortak başvurusuyla, yaklaşık 9 yıldır dünya gündemini meşgul eden ve Türkiye-ABD ilişkilerinin en kritik virajlarından biri olan Halkbank davasında nihai karar verildi. Mahkemenin davanın düşürülmesi yönündeki başvuruyu onaylamasıyla birlikte, yıllardır süregelen bu devasa hukuk savaşı, bankaya yönelik herhangi bir adli veya idari yaptırım uygulanmadan resmen son buldu. Konuya ilişkin konuşan A Haber Washingotn Muhabiri İrfan Sapmaz, kararın ardından piyasalarda ve Halkbank hisselerinde yaşanan baş döndürücü hareketliliğe dikkat çekerek, bu hukuki zaferin ekonomik cephedeki sıcak etkisini de gözler önüne serdi.