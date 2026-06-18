Trump'tan dünyayı sarsan tarihi imza: G7’ye rest, İsrail’e mesaj

Küresel diplomasinin kalbi İsviçre ve Washington hattında atarken, Donald Trump'ın G7 liderlerinin gözü önünde attığı İran ile yaptığı o anlaşmaya attığı imza dünya gündemine bomba gibi düştü. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, sıcak bölgeden aktardığı çarpıcı bilgilerle, perde arkasındaki "Patron Benim" mesajını, İran içindeki kanlı hesaplaşmaları ve küresel piyasaları sarsan ekonomik depremi tüm detaylarıyla deşifre etti. Washington’dan Tahran’a uzanan bu gerilim hattında, diplomasi koridorları hiç bu kadar sıcak olmamıştı.