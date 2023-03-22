TOGG güvenli mi? TOGG'un özellikleri neler? İleri Sürüş Uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber'de anlattı: Yarışta rakiplerinden bir adım önde

Uzmanlar yerli ve milli TOGG için ne diyor? Aracın özellikleri neler? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, İleri Sürüş Uzmanı Çetin Büyükçınar'a sordu. İşte detaylar...

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