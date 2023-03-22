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TOGG güvenli mi? TOGG'un özellikleri neler? İleri Sürüş Uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber'de anlattı: Yarışta rakiplerinden bir adım önde

Uzmanlar yerli ve milli TOGG için ne diyor? Aracın özellikleri neler? Kazaya karşı güvenli mi? Rakipleri ile arasında hangi farklar var? Şarj etmek kolay olacak mı? TOGG 3. yaşam alanı mı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, İleri Sürüş Uzmanı Çetin Büyükçınar'a sordu. İşte detaylar...

A Haber
Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 11:32
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TOGG güvenli mi? TOGG’un özellikleri neler? İleri Sürüş Uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber’de anlattı: Yarışta rakiplerinden bir adım önde

Yerli ve milli otomobil TOGG'a ilgi her geçen gün artıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG güvenli mi? TOGG’un özellikleri neler? İleri Sürüş Uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber’de anlattı: Yarışta rakiplerinden bir adım önde

Peki TOGG'un özellikleri neler? Uzmanlar yerli ve milli TOGG için ne diyor? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, İleri Sürüş Uzmanı Çetin Büyükçınar'a sordu.

İşte Büyükçınar'ın açıklamalarından satır başları;

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TOGG güvenli mi? TOGG’un özellikleri neler? İleri Sürüş Uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber’de anlattı: Yarışta rakiplerinden bir adım önde

"BU DOĞUŞTAN AKILLI BİR CİHAZ"

Hep beklediğim bir şeydi bu. Ülkemizin gururu diyebilirim.

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TOGG güvenli mi? TOGG’un özellikleri neler? İleri Sürüş Uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber’de anlattı: Yarışta rakiplerinden bir adım önde

Bu bir araç değil. At sahibine göre kişnermiş derler ya bu TOGG sizin özelliklerinize göre evrilebiliyor.

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TOGG güvenli mi? TOGG’un özellikleri neler? İleri Sürüş Uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber’de anlattı: Yarışta rakiplerinden bir adım önde

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