TOGG güvenli mi? TOGG'un özellikleri neler? İleri Sürüş Uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber'de anlattı: Yarışta rakiplerinden bir adım önde

Uzmanlar yerli ve milli TOGG için ne diyor? Aracın özellikleri neler? Kazaya karşı güvenli mi? Rakipleri ile arasında hangi farklar var? Şarj etmek kolay olacak mı? TOGG 3. yaşam alanı mı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, İleri Sürüş Uzmanı Çetin Büyükçınar'a sordu. İşte detaylar...