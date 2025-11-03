03 Kasım 2025, Pazartesi
Bizde başka Avrupa'da başka! Boya ve değişen varsa fiyat düşüyor
Türkiye'de ikinci el araç alım satımında fiyatları belirleyen temel üç soru var; değişeni veya boyası var mı? Hasar kaydı açıldı mı? Bunlar varsa fiyat düşüyor. Ancak bu durum Avrupa'da şaşkınlıkla karşılanıyor. Aksine boya olduysa ya da arabada bir parça değiştiyse fiyat artıyor. Peki neden? Türkiye'de en ufak bir kazada boyada fiyatlar olumsuz etkileniyor. Arkadaşlarımız araştırdı...