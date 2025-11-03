Bizde başka Avrupa’da başka! Boya ve değişen varsa fiyat düşüyor

03 Kasım 2025, Pazartesi

Giriş: 03.11.2025 12:29
Türkiye'de ikinci el araç alım satımında fiyatları belirleyen temel üç soru var; değişeni veya boyası var mı? Hasar kaydı açıldı mı? Bunlar varsa fiyat düşüyor. Ancak bu durum Avrupa'da şaşkınlıkla karşılanıyor. Aksine boya olduysa ya da arabada bir parça değiştiyse fiyat artıyor. Peki neden? Türkiye'de en ufak bir kazada boyada fiyatlar olumsuz etkileniyor. Arkadaşlarımız araştırdı...
