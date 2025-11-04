04 Kasım 2025, Salı

Aracın fiyatını telefonda yükseltti! Uyanıkların ilan fiyatı oyunu
Aracın fiyatını telefonda yükseltti! Uyanıkların ilan fiyatı oyunu

Aracın fiyatını telefonda yükseltti! Uyanıkların ilan fiyatı oyunu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 04.11.2025 14:40
A Haber birkaç gün önce ekrana getirmişti. Aracını ilana koyan bir uyanık telefondaki pazarlık aşamasında birden fiyat yükseltmiş ve bakanlık da ceza kesmişti. Ancak yaşananlar ders olmadı. Benzer bir vaka daha oldu. Bir araç sahibi internette yazdığı rakamı satış sırasında artırmaya çalıştı. Ve bakın nasıl deşifre oldu…
